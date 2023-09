Bologna-Cagliari 2-1

Il Bologna ribalta il Cagliari nella ripresa, trovando il gol vittoria con il 20enne scuola Inter Fabbian, al primo gol in serie A a segno al 90': opportunista il centrocampista, che sfrutta un erroraccio di Radunovic per trovare il gol vittoria quando il match pareva ormai indirizzato verso il secondo pareggio stagionale per entrambe le squadre e per un dopo partita pieno di rimpianti per il Bologna, che aveva colpito un legno con Karlsson e sbagliato un rigore con Orsolini. Il tutto al cospetto di un Cagliari che si era dimostrata squadra quadrata, capace di soffrire, ma pure di ripartire.

Al 22' Luvumbo illude i sardi con un bel sinistro incrociato, ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano la partita. Prima pareggia Zirkzee e, dopo un rigore sulla traversa di Orsolini, nel finale ci pensa Giovanni Fabbian.



