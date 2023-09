Viaggio nel cuore della prevenzione, progetto pilota Asl Sassari

Inizierà il 9 settembre il progetto sperimentale della Asl di Sassari "Viaggio nel cuore della prevenzione e delle cure primarie. Siamo da te, con te, per te". Un'iniziativa che porterà i professionisti della salute in alcuni paesi del nord-ovest della Sardegna a bordo di due ambulatori mobili, partendo da Nughedu San Nicolò il 9 settembre per finire il 27 aprile 2024 a Tergu.

"In questo avvio di progetto - spiega il direttore generale della Asl Flavio Sensi - abbiamo individuato una ventina di comuni, tutti sotto i mille abitanti e lontani dai centri di Sassari, Alghero e Ozieri". Il personale sanitario raggiungerà così la popolazione affinché si sottoponga, a poca distanza dalle proprie case, a visite ed esami. "Abbiamo deciso - continua Sensi - di intercettare la popolazione maggiormente a rischio di quelle che sono le malattie croniche non trasmissibili". Dai tumori al diabete alle malattie cardiovascolari e respiratorie, responsabili del 93 per cento dei decessi nell'Isola.

Per prevenire queste patologie, in accordo con le amministrazioni comunali, i medici inviteranno gli utenti a salire sui due motorhome, per sottoporsi gratuitamente alle valutazioni di cardiologo, diabetologo, ginecologo, pneumologo, e a ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci come prevenzione del tumore del colon retto. Ma anche per pianificare l'adesione agli screening per la prevenzione del tumore al seno e al collo dell'utero. L'obiettivo è di intervenire in tempo sui fattori di rischio delle malattie quali, ad esempio, il consumo di alcol, il tabagismo o l'errata alimentazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA