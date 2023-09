Torna a Sassari Promo Autunno, Anna Falchi la madrina

Ritorna Promo Autunno con una madrina d'eccezione, Anna Falchi. La popolare attrice e conduttrice televisiva sarà l'ospite d'onore dell'edizione 2023 in programma negli spazi della Promocamera di Sassari il 13, 14 e 15 ottobre. E a rivelarlo è l'organizzatore della manifestazione, Claudio Rotunno, anticipando la sorpresa prima della conferenza stampa che, tra poche settimane, scoprirà tutti i dettagli della fiera regionale.

"Ho tenuto particolarmente alla presenza di un personaggio di questo spessore per la mia Sassari, città dalla quale sono partito e alla quale sono molto legato", spiega il patron. Anna Falchi, secondo il ceo della Claudio Rotunno events designer, "contribuirà a dare lustro al nostro grande appuntamento, quale emblema non solo di straordinaria bellezza, ma anche di eleganza e di professionalità".

Qualità che vogliono rappresentare lo spirito positivo dell'iniziativa, come chiarisce lo stesso imprenditore: "Vorrei inondare di positività il territorio, perché dopo tre anni di stop la fiera ripartirà con più determinazione, con più voglia di crescere e di rilanciare il tessuto imprenditoriale".

Riproponendo la formula di successo consistita nell'abbinare le eccellenze della Sardegna a quelle internazionali. E a fare da testimonial è, come detto, l'attrice italo-finlandese Anna Falchi, lanciata con la fascia di Miss Cinema a Miss Italia, diventando presto una star in ambito cinematografico e televisivo.

Promo Autunno si terrà nell'area di ottomila metri quadri della Promocamera, al cui interno ci saranno centinaia di stand, pochi i posti ancora disponibili per le aziende, e si prevedono decine di migliaia di visitatori. E in questa edizione della ripresa, l'ultima nel 2019, poi lo stop per il Covid, decisivo è stato il contributo della Camera di commercio che, per ogni standista, dà un rimborso pari al 40 per cento delle spese.





