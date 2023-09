Sorpreso con 109 ricci di mare a Teulada, pescatore multato

Un pescatore, residente a Villa S. Pietro, è stato sorpreso dopo avere prelevato abusivamente 109 ricci di mare, una specie protetta per la quale è in vigore un fermo pesca. L'intervento degli agenti del Corpo Fiorestale regionale è stato effettuato in località Campionna, nella costa di Teulada.

L'uomo è stato intercettato mentre rientrava con la sua auto verso la sua abitazione.

Tutti i ricci prelevati sono stati sequestro mentre al pescatore è stata contestato l'illecito amministrativo che prevede una sanzione da 1.000 a 3.000 euro. gli esemplari ancora vivi sono stati reimmessi nell'ambiente marino.

"Nonostante la crescente sensibilità collettiva per la tutela dell'ambiente, tuttavia si continuano a registrare illeciti in pregiudizio dello stock dei ricci di mare, sia da parte di turisti che di pescatori locali - fa sapere la Forestale - Come noto, la conclamata penuria di ricci costituisce una severa criticità per la biodiversità marina".



