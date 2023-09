Sassari, al via i lavori sul cavalcaferrovia di Latte Dolce

Al via da lunedì 4 settembre i lavori sulla bretella di Latte Dolce, a Sassari, per sostituire i giunti di dilatazione stradali, interessati da un'usura che aveva costretto il comune a restringere la carreggiata, importante snodo tra il quartiere e viale Porto Torres attraverso il cavalcaferrovia di via Papa Giovanni XXIII.

Ora l'intervento del settore Infrastrutture e Mobilità, la cui durata dovrebbe essere di circa quattro giorni, nel corso del quale, per rispettare le condizioni di sicurezza, si procederà con un senso unico alternato regolato da semafori e personale che aiuterà gli automobilisti.

Probabili i disagi e i rallentamenti della circolazione durante i lavori che il comune aveva garantito di avviare, e concludere, prima dell'inizio delle scuole. Risolvendo così un problema presentatosi diversi mesi fa e per cui si era trovato l'escamotage di non deteriorare ancora di più i giunti transennandoli per decine di metri. La diminuzione dello spazio tra i due sensi di marcia aveva provocato le proteste degli automobilisti, che consideravano la soluzione provvisoria alquanto pericolosa.

L'assessore alle Infrastrutture Carlo Sardara, interpellato a suo tempo, aveva affermato che era in corso un'analisi e uno studio della problematica e che il passaggio successivo sarebbe stato quello di trovare un'azienda che si occupasse della sistemazione. Tutti step, incluso quello fondamentale del reperimento fondi, che, nel frattempo compiuti, porteranno alla realizzazione delle opere previste.



