La bottarga sposa la Vernaccia nella festa dell'oro di Cabras

Cabras e la penisola del Sinis si preparano ad accogliere il Festival della Bottarga 2023 che si svolge da venerdì 8 settembre a domenica 10. Un evento organizzato dal Comune di Cabras con il contributo della Fondazione di Sardegna, il Gal Sinis, Slow Food e con la collaborazione dell'Associazione Enti Locali per lo spettacolo.

La festa dell'oro rosso di Cabras si ripete e si rinnova con una programmazione arricchita da un focus particolare sulla vernaccia, con degustazioni e contest a tema dove i migliori barman locali si sfideranno a colpi di drink per decidere il miglior cocktail after dinner any time da accostare alla bottarga. Alla Peschiera Pontis si svolgeranno i Laboratori del Gusto. Immancabili, gli spazi dedicati agli showcooking organizzati nella Piazza Eleonora, la premiazione del miglior piatto preparato durante le giornate del Festival selezionato da una giuria di giornalisti e le pietanze disponibili nella Piazza Del Gusto.

Saranno presenti due chef stellati in arrivo dal Nord Italia: Francesco Brutto stella Michelin del Ristorante Venissa e Alessandro Bellingeri chef stellato dell'Osteria Acquarol.

Immancabile la partecipazione del padrone di casa, lo chef stellato Salvatore Camedda, patron di Somu a Baja Sardinia, nato a Cabras.

Si parte venerdì 8 alle 21 con l'evento "Il festival si racconta" a seguire il concerto live degli MP4. Si prosegue sabato 9 e domenica 10 quando il Festival della Bottarga 2023 abbinerà due dei prodotti principali della cultura gastronomica locale, la bottarga di muggine e la vernaccia.

"Con questa edizione dedicata al connubio con la vernaccia, altra eccellenza del territorio - afferma il sindaco di Cabras Andrea Abis - vogliamo proseguire nel progetto culturale intrapreso in questi ultimi anni di valorizzazione delle nostre migliori produzioni. Attraverso l'incontro con l'alta cucina italiana e i giornalisti che verranno a trovarci, vogliamo portare la bottarga di Cabras nelle migliori tavole d'Italia e d'Europa, dando il giusto valore commerciale alla qualità e specificità dei prodotti dello stagno".

Secondo Mauro Contini, vice presidente dell'Azienda vinicola Contini e presidente del Consorzio della Vernaccia "se la bottarga viene considerata l'oro di Cabras, la vernaccia rappresenta l'oro della Valle del Tirso, vino simbolo di un intero territorio, stimato e apprezzato a livello nazionale e internazionale. Bottarga e vernaccia hanno inoltre un'ottima affinità gustativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA