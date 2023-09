Hatzidiakos al Cagliari a titolo definitivo sino al 2027

Ora è ufficiale: Panteleimon Hatzidiakos al Cagliari a titolo definitivo dall'AZ Alkmaar. Il difensore greco ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù sino al 30 giugno 2027. Nato a Rodi il 18 gennaio 1997 da padre greco e mamma olandese, è cresciuto calcisticamente nei Paesi Bassi. Dopo la trafila nel vivaio dell'Az ha esordito in prima squadra nel dicembre 2015 in Europa League a Bilbao contro l'Athletic Club (2-2).

Ha appena conquistato la qualificazione alla Conference League 23/24 anche grazie ad una sua rete, quella del pareggio (1-1) segnata lo scorso 24 agosto nella gara di andata dei preliminari contro il Brann, decisiva nel doppio confronto con i norvegesi.

Lascia l'AZ Alkmaar dopo aver totalizzato 213 gare e 6 gol.

In virtù del doppio passaporto, ha iniziato a giocare nelle selezioni nazionali dell'Olanda per poi scegliere la Grecia: dall'U17 all'U21 sino al debutto con la Nazionale maggiore con cui può vantare già 27 presenze.



