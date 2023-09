Grandi talenti al Classic Music Festival di Porto Cervo

Quattro serate con i più grandi talenti della musica classica internazionale: ritorna a Porto Cervo il Classical Music Festival Costa Smeralda, sotto la direzione artistica del maestro Guglielmo Destasio. Sarà l'orchestra Antonio Vivaldi di Venezia con i suoi solisti d'eccezione, guidata dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio, violinista e anima dell'evento, ad aprire la prima serata della quarta edizione del Festival organizzato dal Consorzio Costa Smeralda, in programma da lunedì 4 settembre e fino a domenica 10, ospitato nel Conference Center di Porto Cervo, a partire dalle 21.30.

Saranno invece i giovani talenti in ascesa i protagonisti del secondo appuntamento in calendario previsto mercoledì 6 settembre: Theodosia Ntokou, pianista già acclamata dal pubblico e dalla critica internazionale, eseguirà i capolavori di Beethoven e Mozart. La terza serata, quella di venerdì 8, è dedicata ai grandi interpreti della storia della musica: l'orchestra, con il maestro Mischa Maisky, leggenda del violoncello, si esibirà nel Concerto Brandeburghese di J.S. Bach per archi, il Notturno di P.I.Tchaikovsky e a seguire il Concerto in Do maggiore per Violoncello e orchestra di F. J.

Haydn.

Sarà poi il contrabbassista Gabriele Ragghianti, primo contrabbasso dei Solisti Veneti, docente del Conservatorio di Lucca e al Royal College di Londra, oltre che solista nelle sale da concerto più improntati nel mondo, a chiudere la quarta serata della rassegna, domenica 10 settembre. Ragghianti, insieme all'rchestra Antonio Vivaldi di Venezia, proporrà alcuni tra i più grandi capolavori di Grieg e Bottesini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA