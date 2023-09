Emergenza sangue, in campo i dipendenti dell'Atp di Sassari

I dipendenti dell'Azienda trasporti pubblici di Sassari hanno donato il sangue al servizio Immunostrasfusionale dell'Aou rinnovando un impegno che dura dal 2003.

In Sardegna, infatti, la mancanza di sangue, plasma e piastrine è un problema ricorrente e quest'anno è diventato una vera e propria emergenza. A fronte di una raccolta di circa 80 mila sacche di sangue, il fabbisogno della nostra Isola ammonta a circa 110 mila. Numeri ancora lontani dall'autosufficienza e che fanno capire quanto sia importante sensibilizzare la popolazione alla donazione.

Nei giorni scorsi il direttore del servizio Immunostrasfusionale dell'Aou di Sassari, Pietro Manca, ha incontrato il presidente di Atp, Paolo Depperu, per ringraziare l'azienda e i suoi dipendenti per l'azione di sostegno portata avanti nei confronti di coloro che, ogni giorno, necessitano di una trasfusione. "La donazione - afferma Depperu - oltre a essere un gesto di profondo altruismo è un atto di grande responsabilità e coscienza sociale, perché per fronteggiare la grave carenza di sangue che attanaglia la nostra isola è necessario il contributo di ogni cittadino e cittadina e serve una educazione alla donazione che deve partire fin dalle scuole elementari. Per invertire la tendenza - dice ancora - è necessario informare, educare e sensibilizzare le persone sull'importanza della donazione, solo così si attuano i processi di cambiamento culturale».

L'Atp ha deciso di continuare in questa buona pratica, incentivando quanti dei suoi dipendenti donano il sangue con l'offerta ai dipendenti volontari di una giornata di ferie aggiuntiva ogni quattro donazioni per gli uomini e ogni due per le donne, effettuate nell'arco massimo di 18 mesi.

"Questo esempio di buona pratica - afferma il direttore del Servizio immunotrasfusionale di Sassari, Pietro Manca - riflette il senso di solidarietà e di unità della comunità. Cogliamo, allora, l'occasione per rinnovare l'invito a tutti coloro che possono donare, affinché partecipino con un gesto semplice e socialmente utile, quello della donazione del sangue in grado di salvare la vita" Per le prenotazioni al Centro trasfusionale di via Monte Grappa i donatori possono chiamare, dalle 8 alle 14, i numeri 079.20.61.462 oppure 079.20.61.496. Dalle 15 alle 19 possono telefonare allo 079.20.61.625. Per donare nella sede dell'Avis comunale è possibile chiamare lo 079.25.25.77 dalle 8 alle 14 e al numero di cellulare 370.14.34.967. Per l'Avis provinciale, infine, è possibile consultare il sito www.avisprovincialedisassari.it o chiamare al numero 079 25.00.00 per conoscere contatti e orari delle donazioni.



