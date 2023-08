Spiagge sarde depredate, crocieristi rubano ciottoli a Cagliari

Una giovane coppia di crocieristi tedeschi, con due bambini, sono stati trovati in possesso di circa un chilo di ciottoli e conchiglie trafugate durante un'escursione nella spiaggia del Poetto. I due sono fermati dagli agenti della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare durante i controlli ai crocieristi in rientro dalle escursioni dalla Nave Mein Schiff 2.

I due turisti avevano conservato il tutto in due sacchetti di plastica all'interno di uno zaino. La coppia è stata segnalata alla Guardia di Finanza.

Quello odierno si aggiunge ai diversi casi di furto ai danni delle spiagge sarde registrati e sventati durante il controesodo dai porti di Olbia e Porto Torres. Ma si tratta di uno dei primi casi nei quali i responsabili sono crocieristi.



