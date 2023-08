Mura alla Global Solo Challenge 2023 con Vento di Sardegna

Andrea Mura partecipa alla Global Solo Challenge 2023 con la barca Vento di Sardegna. Il velista sardo partirà il 18 novembre da La Coruña, nel nord della Galizia, a bordo del suo Open 50 con la bandiera dei 4 Mori.

La regata intorno al mondo in solitaria, non stop e senza assistenza, è lunga 26mila miglia nautiche, per 120 giorni in mare di cui 60 circumnavigando l'Antartide.

Con "Vento di Sardegna", Andrea Mura ha vinto almeno una volta tutte le più importanti regate oceaniche alle quali ha partecipato: la Route du Rhum nel 2010, primo italiano nella storia, e poi la Twostar, la Quebec-Saint Malo e il doppio successo alla Ostar. Una carriera che gli ha permesso di qualificarsi automaticamente alla Global Solo Challenge, senza dover percorrere le tradizionali 2000 miglia in solitaria.





