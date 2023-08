Imbrattati i nuovi treni Stadler, inaugurati un mese fa

Dopo l'imbrattamento dei treni Arst ad Alghero, un nuovo episodio è stato registrato alla stazione di Monserrato. "A distanza di un mese dalla loro inaugurazione, i nuovi treni Stadler, in servizio sulla tratta Monserrato-Mandas-Isili, sono stati oggetto di atti vandalici", lo denuncia il segretario della Fit Cisl, Alessandro Russu.

"Alcuni incivili hanno imbrattato nella notte un convoglio ferroviario, approfittando dell'assenza di personale aziendale.

Ora l'Arst sarà costretta a ripulire con risorse proprie il treno, che nel frattempo non potrà circolare. Quello che indigna maggiormente - sottolinea Russu - è che questo gesto incivile danneggia treni appena entrati in servizio, proprio nel momento in cui Arst sta lavorando per migliorare il servizio di trasporto ferroviario per viaggi più veloci e un comfort di alto livello per i passeggeri. Il messaggio che deve passare, soprattutto tra i ragazzi, è che simili atti vandalici comportano un enorme dispiego di energie organizzative ed economiche a danno degli utenti della linea e della collettività tutta".

"L'inciviltà di pochi - conclude il segretario - danneggia tutti coloro che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi e che nei prossimi giorni subiranno disagi e disservizi indipendenti dal gestore".



