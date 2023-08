Crolla il terzo pontile a Torre Grande, area interdetta

Tre piloni del terzo pontile di Torre Grande sono crollati in mare. Il comune di Oristano è intervenuto con la Polizia locale e con il cantiere comunale per posizionare transenne e delimitare il tratto più pericoloso e impedirne l'accesso.

Già dal giugno 2005 l'ufficio circondariale marittimo di Oristano aveva emesso un'ordinanza con la quale il terzo pontile era stato dichiarato interdetto all'accesso pedonale e veicolare "nonché all'ormeggio e al transito di natanti ed attività affini, per una distanza non inferiore a metri 50 dai piloni di sostegno". Un provvedimento reiterato nel 2021 e a fine luglio 2023.



