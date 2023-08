Corali da tutta Europa per il festival delle musiche polifoniche

Undici appuntamenti, sette località, nove giorni di esibizioni corali. È il cartellone del 40/o Festival Internazionale di musiche polifoniche Voci d'Europa, presentato alla Camera di commercio, promotore dell'evento nel programma Salude & Trigu. Una manifestazione organizzata dal Coro Polifonico Turritano, che comincerà questo sabato con il viaggio da Porto Torres verso l'isola dell'Asinara e si concluderà il 10 settembre nel gran finale coi Neri per caso nella Torre Aragonese. Protagonisti anche i paesi di Sorso, Santa Maria Coghinas, Borutta, Monteleone Rocca Doria e la comunità de La Crucca a Sassari che offriranno i loro scenari di chiese e basiliche ospitando alcune tra le maggiori realtà vocali italiane e internazionali A partire dall'Ingenium Ensemble, sestetto sloveno, capace di fondere note tanto rinascimentali quanto pop, che si esibirà il 3 settembre a Monteleone Rocca Doria all'interno della chiesa tardo-romanica di Santo Stefano. O dei Totzel Knabenchor, gruppo tedesco di voci bianche di valore mondiale, o l'ensemble di Assisi Orientis Partibus, previsti per venerdì 8 settembre nella Basilica di San Gavino di Porto Torres. "Il nostro obiettivo - spiega la direttrice artistica Laura Lambroni - è promuovere le eccellenze del territorio, anche eno-gastronomiche, e diffondere la nostra cultura vocale".

Spazio quindi al Coro Polifonico Turritano, che quest'anno compie 64 anni di attività, in programma, tra le altre date, il 4 settembre nella chiesa di Santa Croce così come, il 6 settembre, a La Crucca, con il "Concerto per il sociale" insieme al coro femminile Sa Pintadera di Oristano. Presenti altre realtà coristiche come la Corale Polifonica Santa Croce, il 4 a Sorso, gli Amici del Canto Sardo e Voches e Ammentos di Galtellì, l'8 settembre a Santa Maria Coghinas, e gli Hic et Nunc di Cagliari il 9 settembre a Porto Torres. "La nostra - conclude Maria Maddalena Simile, presidente dell'Associazione Coro Polifonico Turritano - è una manifestazione supportata da tante istituzioni e rappresenta il festival polifonico più longevo della Sardegna".



