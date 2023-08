Abbonamenti bus a 10 euro l'anno per gli universitari di Sassari

L'Ersu di Sassari e l'Atp confermano l'alleanza per abbattere i costi dei trasporti pubblici a favore degli studenti universitari. Con la convenzione appena rinnovata sono disponibili 1.200 abbonamenti annuali, dal primo settembre 2023 al 31 agosto 2024, al costo di 10 euro per chi dispone di un basso reddito e meno di 28 anni.

Il limite stabilito è quello di un Isee pari o inferiore ai 25.500 euro per gli studenti e le studentesse iscritti all'Università di Sassari, all'Accademia di Belle Arti M.

Sironie all'istituto di Scienze Religiose.

Con la novità, voluta e finanziata dalla Regione insieme all'Ersu, di innalzare la soglia anagrafica per essere beneficiari delle agevolazioni a 27 anni. Un aiuto alla portata dei primi 1.200 studenti e studentesse che, possedendo i requisiti, si presenteranno con la domanda negli uffici dell'Atp in via Caniga a Sassari. Saranno comunque disponibili, una volta finiti i contributi, gli abbonamenti a 35 euro l'anno per chi rientrerà nei parametri fissati, mentre coloro che hanno un Isee superiore ai 25.500 potranno acquistare quelli da 70 euro annui.

Nel frattempo, sono già acquistabili, nella sede di via Caniga, quelli per gli studenti fra i 28 e i 36 anni non compiuti, dal costo di 175 euro per l'annuale, 21 per il mensile e 50 per il mensile di area vasta.

"Attraverso la collaborazione con l'Ersu - sottolinea il presidente dell'Atp Paolo Depperu - contribuiamo a rendere Sassari il luogo ideale dove poter studiare agevolmente e fare la migliore esperienza di vita. Anche questo è tutela e salvaguardia del diritto allo studio". "Questo tra l'altro- aggiunge il direttore generale dell'Ersu Libero Meloni - risponde all'esigenza di incentivare la mobilità sostenibile e la salvaguardia dell'ambiente, attraverso politiche trasversali sposate da Ersu, temi attualissimi per i quali i giovani oggi sono molto sensibili". Y2E



