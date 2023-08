Spintona la madre che non gli dà i soldi per la droga, arrestato

Ha spintonato la madre 55enne dopo che la donna si era rifiutata di fornirgli ancora denaro per l'acquisto di stupefacenti. Poi ha minacciato con una scacciacani i carabinieri intervenuti dopo la richiesta di soccorso della signora. In manette, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, è finito un 28enne disoccupato di Domus de Maria.

All'arrivo dei militari il giovane ha puntato contro i militari una pistola, poi rivelatasi essere una semplice scacciacani priva di tappo rosso, ma i carabinieri sono riusciti, dopo una lunga trattativa, a farsi consegnare l'arma recuperando i relativi 19 colpi, nonché 1,2 grammi di marijuana.

Il 28enne è stato poi assistito da un'ambulanza medicalizzata del 118 ed è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari in stato confusionale.



