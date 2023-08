Nuova aggressione a quattro agenti nel carcere di Oristano

"Sono stati momenti estremamente concitati quelli vissuti nel primo pomeriggio di ieri quando, i detenuti della sezione Alta sicurezza, al rientro dai cortili passeggi, hanno dapprima rifiutato di rientrare nelle celle e, nonostante il tentativo di mediazione del personale di Polizia Penitenziaria, sono passati alle vie di fatto aggredendo brutalmente 4 poliziotti. Solo dopo diversi minuti hanno deciso di rientrare nelle camere ma nel frattempo gli agenti aggrediti hanno subito tumefazioni, sono stati quindi trasportati all'ospedale esterno cittadino ed attualmente sono in attesa di responso medico". A renderlo noto il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria Michele Cireddu che aggiunge: "Si tratta dell'ennesima aggressione subita dai nostri Poliziotti ma questo episodio preoccupa maggiormente perchè i detenuti autori erano tanti e sono passati alle vie di fatto a seguito del rifiuto di rientrare nelle camere detentive".

"Si tratta di detenuti appartenenti al circuito Alta sicurezza e questo dato non può essere sottovalutato! In tempi non sospetti avevano elencato una serie di anomalie all'interno dell'Istituto oristanese, in una nota indirizzata alla Direzione, al Provveditore ed al Capo del Dipartimento e, nonostante una recente ispezione dipartimentale, l'Istituto presenta diverse criticità che non sono ancora state risolte - denuncia Cireddu - Il clima all'interno è diventato più teso anche a causa del l'aumento di rapporti disciplinari nei confronti del personale che, in alcuni casi, a nostro avviso, non sembravano l'estrema ratio rispetto alle dinamiche contestate. In questo modo il personale non lavora con la giusta serenità, i gravi episodi avvenuti nel primo pomeriggio, non fanno altro che aumentare il disagio e fanno suonare un campanello d'allarme estremamente preoccupante".

Per la Uil "la situazione è fuori controllo un po' ovunque, la Sardegna penitenziaria è l'emblema del fallimento dell'Amministrazione ed i dati lo dimostrano".



Sindacati all'attacco, 'basta mattanza'

"Oramai le aggressioni nei confronti della Polizia Penitenziaria in tutta Italia sono all'ordine giorno e le carceri sarde non sono immuni a questo brutale fenomeno. Le violenze fisiche sono diventate quotidiane e con l'unico scopo di sovvertire l'ordine e la sicurezza all'interno degli Istituti di pena. Questo stillicidio non è più tollerabile, i nostri baschi blu, donne e uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria, sopportano giornalmente continue umiliazioni subendo violente aggressioni fisiche e verbali". Lo dicono, in una nota congiunta i segretari regionali di Osapp, Fns Cisl, Cgil Fp Ppb e Cnpp.

"Il sentimento che vivono i nostri e vostri operatori della sicurezza è quello di un totale abbandono da parte delle Istituzioni che ancora oggi non hanno avuto il coraggio di legiferare affinché si migliorino le condizioni lavorative che oggi sono indirizzate al danneggiamento psicofisico del poliziotto, condizioni che favoriscono i detenuti che non hanno intenzione di rispettare leggi e normative che regolamentano la vita all'interno e all'esterno del carcere, sono soggetti che tutto vogliono tranne il reinserimento nella società - osservano - Basta subire questa inaudita violenza pertanto ribadendo quanto già denunciato più volte chiediamo a chi ha la responsabilità di garantire l'ordine e la sicurezza, soprattutto al governo e ai vertici dell'amministrazione penitenziaria un cambio di passo disponendo qualsiasi iniziativa, forte e decisa, purché si ponga fine a questa mattanza, non è più tollerabile. Le carceri non devono finire nelle mani delle organizzazioni criminali".

"L'Amministrazione penitenziaria regionale e dipartimentale intervengano con immediatezza e provvedano all'allontanamento dei detenuti che hanno aggredito i nostri colleghi colpendo lo Stato che pare sia impotente e non riesce a rispondere con decisione al massacro che subiscono questi Eroi silenziosi - concludono -. Ai poliziotti penitenziari aggrediti va tutta la nostra vicinanza e solidarietà con l'augurio di una pronta guarigione"

