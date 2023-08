La crisi alla Nobento di Alghero approda in Consiglio regionale

È una vera e propria doccia fredda per il territorio del nord ovest Sardegna: la crisi della Nobento con la richiesta di cassa integrazione per i 300 dipendenti arriva al mondo politico. La situazione economica dell'azienda di Alghero, diventata leader in pochi anni nel settore dei serramenti, con lo sguardo fisso all'innovazione e alla formazione dei giovani, è al centro dell'interrogazione presentata dal gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, primo firmatario Gianfranco Satta, vice presidente della commissione Attività produttive.

Satta chiede al presidente Solinas e all'assessora del Lavoro Lai, "se non ritengano doveroso sostenere le istanze della Nobento presso il ministero, in modo da tutelare i lavoratori e scongiurare quello che potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba sociale per il territorio del nord-ovest della Sardegna".

La richiesta di cigs al ministero è stata avanzata il primo agosto e bocciata dal governo, ora è pronta a essere ripresentata per settembre.

I sindacati parlano di vera e propria "bomba sociale pronta a esplodere nel territorio: vogliono chiedere la cigs per 24 mesi e non più per 12". La Nobento replica e annuncia: "Con un piano di rilancio l'azienda si sta preparando a diventare ancora più competitiva sul mercato attraverso un nuovo piano di riorganizzazione aziendale - scrivono i vertici in una nota -, necessario per affrontare le nuove sfide che si presentano in ragione delle mutate condizioni di mercato".

In particolare, l'industria di Alghero fa sapere di aver ottenuto "un investimento di fondi privati pari a circa venti milioni di euro con cui verranno installate nuove tecnologie produttive. I tecnici sono già al lavoro e nei prossimi giorni si procederà allo smantellamento delle vecchie linee produttive per fare spazio alle nuove macchine altamente performanti".

Resta la preoccupazione del consigliere dei progressisti: "Il fatto che l'azienda abbia illustrato un nuovo piano industriale è certamente una buona notizia per il prossimo futuro - scrive Satta nell'interrogazione -, ma oggi è necessario mettere in sicurezza centinaia di persone che altrimenti si troverebbero sulla strada da un giorno all'altro". Per l'esponente dell'opposizione "ora, è dovere della politica sarda sostenere le aziende locali che vogliono correre ai ripari per continuare a essere competitive sul mercato rispetto alle nuove condizioni e necessità, garantendo in primo luogo la salvaguardia del lavoro e la stabilità economica di centinaia di famiglie".





