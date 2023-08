I fuoristrada elettrici di Extreme E tornano in Sardegna

Dopo il doppio appuntamento dello scorso luglio, la serie internazionale riservata ai Suv elettrici sbarcherà di nuovo in Sardegna, il 16-17 settembre, per il penultimo doppio X Prix della stagione 2023 firmata Extreme E con l'Automobile Club d'Italia e il supporto della Regione Sardegna e dell'Esercito Italiano.

L'unica tappa italiana, appuntamento fisso del campionato sin dalla prima stagione del 2021, si disputerà all'interno di un nuovo e impegnativo tracciato nell'area addestrativa del Poligono militare di Capo Teulada, nel Sulcis Iglesiente.

Il doppio appuntamento di Teulada, dove si sfideranno per i Round 7 e 8 i dieci team che partecipano al campionato, sarà lo scenario del settimo e dell'ottavo round del campionato più combattuto della storia di Extreme E, in cui l'Acciona | Sainz Xe Team è in testa con 109 punti, quattro in più dei campioni 2021 del Rosberg X Racing, che hanno un vantaggio di dieci lunghezze su Veloce, terzo grazie ai due successi messi a referto in stagione.

"È una notizia entusiasmante che l'Extreme E torni in Sardegna per il prossimo round di settembre, un luogo che ci ha sempre regalato scenari avvincenti e gare spettacolari fin dalla prima edizione della serie e che crea maggiori aspettative in vista di una seconda tappa a due mesi dalla precedente - dice Alejandro Agag, ceo e fondatore di Extreme E - Questo ci offre inoltre la possibilità di focalizzarci su ciò che sta accadendo in Europa, le alte temperature e gli altri fenomeni climatici che si stanno registrando nel vecchio continente sono un tema che merita attenzione e va raccontato. Come serie mondiale, puntiamo a disputare delle date anche negli Usa e nel Sud America, che già tocchiamo con la tappa in Cile, confermata dopo il grande successo del 2022 e che a dicembre sarà data conclusiva della stagione 2023".



