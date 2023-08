Donna di 50 anni travolta e uccisa da un'auto a Desulo

Una donna di 50 anni, Carmela Secci di Desulo, è morta dopo essere stata investita da un'auto, sulla provinciale 7, mentre passeggiava col marito. Immediati i soccorsi per tentare di salvarla: sul posto anche l'elisoccorso dell'Areus, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, la donna è morta tra le braccia dei soccorritori.

L'incidente è successo intorno alle 18 mentre la signora e il marito passeggiavano sul ciglio della strada, nel momento in cui si sono incrociati un camion e l'auto che ha investito la signora. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, l'auto si è allargata verso l'esterno della carreggiata per consentire il passaggio al mezzo pesante, che proveniva dalla direzione opposta, travolgendo così la donna.

L'autista della vettura si è fermato e ha prestato soccorso.

L'uomo è stato interrogato dai carabinieri della stazione del paese ed è indagato per omicidio colposo.



