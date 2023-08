Cinque giorni di jazz contemporaneo al festival di San Teodoro

È l'appuntamento di fine estate, una cinque giorni ricca di concerti ospitati nel suggestivo borgo alle pendici orientali del massiccio di Monte Nieddu, San Teodoro: tutto è pronto in Gallura per l'ottava edizione del festival San Teodoro Jazz. Sotto la direzione artistica del clarinettista teodorino Matteo Pastorino, il festival patrocinato dal Comune e organizzato dall'Associazione Culturale San Teodoro Jazz, prenderà il via venerdì 1 settembre nella spiaggia di Isuledda, vero e proprio gioiello della costa nord-orientale sarda nella marina di Tavolara: alle 18 in scena ci sarà il pianista e polistrumentista spagnolo Ignacio Plaza Ponce con "Arrullos" nuovo progetto di jazz da camera, con il contrabbasso e la voce di Sélène Saint-Aimé e il clarinetto basso di Matteo Pastorino.

"Quest'anno ospiteremo giovani artisti provenienti, oltre che dalla Sardegna, da diverse parti del mondo, ognuno portatore di un messaggio originale. Abbiamo voluto puntare su progetti musicali giovani, autentici e con spirito di ricerca, che rappresentano bene il jazz contemporaneo e che lo spingono verso nuovi livelli di creatività. La fascia di età degli artisti andrà dai 20 ai 25 anni, talenti puri che continueranno la loro ascesa", spiega Matteo Pastorino, direttore artistico.

I concerti e dj set continueranno poi tra l'Esagono di Cala d'Ambra sulla spiaggia e la cornice della piazza Gallura a San Teodoro fino alla serata di martedì 5 settembre quando calerà il sipario sull'edizione numero 8 del festival e a Capo Coda Cavallo, nella piazza Punta Est a ridosso di uno degli scenari costieri più suggestivi del Mediterraneo. Qui alle 18 Matteo Pastorino presenterà il progetto Lightside, con una formazione d'eccezione che vedrà Domenico Sanna al pianoforte, Dario Deidda al basso elettrico e Armando Luongo alla batteria.

Il saluto al pubblico e l'arrivederci alla prossima edizione avverrà alle 23 a La Posta, dove il sassofonista Luca Crusco, il trombettista Marco Indino con Paolo Corda alla chitarra, Jacopo Sgarzi al contrabbasso, Jacopo Careddu alla batteria e tanti ospiti daranno vita ad un'improvvisazione jazz.



