Calcio: Obert allunga il contratto col Cagliari sino a 2027

Il Cagliari punta ancora su Adam Obert: rinnovo contrattuale sino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento a favore del club per un'ulteriore stagione.

Slovacco di Bratislava, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Zbrojovka Brno per poi trasferirsi nel 2018 alla Sampdoria. Al Cagliari nell'estate 2021, per rinforzare la Primavera, ha esordito in Serie A il 24 ottobre 2021 allo stadio Franchi contro la Fiorentina: a fine stagione otto le presenze totali tra campionato e Coppa Italia. Nella scorsa stagione ha collezionato 35 presenze.



