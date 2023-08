Calcio: Cagliari, per Pavoletti solo affaticamento non lesione

Non è un infortunio grave, e il Cagliari tira un sospiro di sollievo: Leonardo Pavoletti, uscito nel primo tempo della gara di lunedì con l'Inter, si è sottoposto ad accertamenti strumentali alla coscia sinistra. Gli esami hanno confermato un affaticamento ai flessori, senza evidenziare lesioni. Improbabile comunque il suo impiego sabato a Bologna, il bomber di Livorno rientrerà dopo la sosta del campionato.

Sul fronte mercato, il nuovo acquisto Andrea Petagna ha sostenuto nel pomeriggio le visite mediche a Roma e presto, dopo le firme e l'annuncio ufficiale, dovrebbe mettersi a disposizione di Ranieri anche in vista della trasferta in Emilia. Nell'allenamento di questa mattina personalizzato per Desogus e Pereiro. A riposo Capradossi. In campo anche il nuovo acquisto Wieteska.

Il Cagliari continua a blindare i suoi gioielli: dopo Luvumbo e Obert, ora è il turno di Alberto Dossena. Il centrale rossoblu ha sottoscritto un nuovo accordo sino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento a favore del club per un'ulteriore stagione. Nato a Brescia, classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, debuttando in Serie B a 19 anni con il Perugia. Ha indossato poi le maglie di Siena, Pistoiese, Alessandria e Avellino. Quindi il passaggio al Cagliari con l'esordio in rossoblù il 2 settembre all'Unipol Domus nella sfida contro il Modena. Ha realizzato il primo gol in rossoblù nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Palermo, poi l'esordio in A con il Torino.



