Insulti social dopo essere stato respinto, 39enne denunciato

Prima ha insultato una giovane di Guasila e l'ha diffamata davanti ai vicini di casa. Poi ha rincarato la dose su internet con un video in lingua araba diffuso sui social. Inutile il tentativo di cancellare tutto: le tracce sono rimaste. E per un 39enne commerciante ambulante, originario del Marocco, già noto per precedenti vicende giudiziarie, è scattata la denuncia per diffamazioni attraverso social network ed ingiuria.

Le indagini sono partite dopo la querela della vittima, preoccupata per il comportamento del 39enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri il commerciante non avrebbe gradito il fatto di essere stato respinto dalla donna. Le indagini dei militari della stazione di Guasila hanno consentito di ricostruire la vicenda. Dal primo segnale, gli insulti e diffamazioni davanti alla casa della giovane mentre erano presenti anche altre persone. Sino all'attacco sulla rete.

Il 39enne si è anche reso conto di averla fatta grossa e ha cancellato dal social il video. Le tracce però sono rimaste e per il commerciante ora è scattata la denuncia.



