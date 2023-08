Fusione scali nord Sardegna, il tribunale decide l'8 settembre

Il tribunale civile si pronuncerà venerdì 8 settembre sulla richiesta di sospensiva della fusione delle due società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero, avanzata dalla Regione insieme al ricorso. Lo ha stabilito il giudice questa mattina dopo la costituzione in giudizio delle due società di gestione, che hanno presentato una trentina di pagine di memoria.

Per questo il tribunale ha deciso di concedere tre giorni di tempo alla Regione per presentare le sue note e ulteriori tre giorni a Sogeaal e Geasar per le contro note. Il pronunciamento sulla sospensiva avverrà dunque l'8 settembre.

Lo scorso primo agosto il giudice Enzo Luchi non aveva ravvisato l'urgenza della decisione sulla sospensiva, senza sentire le parti, e aveva rinviato la decisione a oggi.

Oltre alla sospensiva la regione ha presentato un ricorso, sempre firmato dall'avvocato Gabriele Racugno e che, invece, seguirà una strada autonoma con prima udienza a gennaio 2024 davanti al Tribunale delle imprese di Cagliari.



