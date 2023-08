Elio e gli Istentales in concerto l'1 settembre ad Abbiadori

Due sole tappe del tour in Sardegna e una di queste sarà ad Abbiadori: gli Istentales con Elio de Le Storie Tese saranno i protagonisti dell'ottavo evento musicale organizzato dal Consorzio Costa Smeralda in questa stagione estiva, in programma per il prossimo 1 settembre nel campo sportivo di Abbiadori.

Due stili e culture musicali diversi che però hanno trovato una grande sintonia e che dopo il successo del brano 'O Sardinia', che ha visto il gruppo barbaricino unirsi ad Elio, al secolo Stefano Belisari, tornano ad esibirsi insieme, questo volta nella suggestiva cornice della Costa Smeralda.

Lo spettacolo ad ingresso libero e gratuito, vedrà oltre due ore di musica interamente live, dove gli Istentales ripercorreranno le tappe della loro storia e dei loro successi mentre Elio rivisiterà in lingua sarda numerosi brani del suo repertorio.

Il concerto, oltre alla partecipazione di Elio, vedrà il contribuito di musicisti d'eccellenza. Per il gruppo degli Istentales ci saranno Gigi Sanna alla voce, Luca Floris alla batteria, Sandro Canova al basso, Piefranco Meloni alle tastiere, Francesco Lai alla chitarra: poi i Tenores di Neoneli, negli anni protagonisti di un altro importante connubio con Elio: Tonino Cau, Ivo Marras, Angelo Piras e Roberto Dessì, Orlando e Eliseo Mascia, il chitarrista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai ai cori.



