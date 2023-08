Calcio: Wieteska dal Clermont al Cagliari sino al 2027

Ora è ufficiale: il difensore Mateusz Wieteska si trasferisce al Cagliari a titolo definitivo dal Clermont Foot 63. Ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblu sino al 30 giugno 2027. Classe 1997, è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città natale, il Legia Varsavia, con cui ha esordito ad appena 17 anni.

Dopo le esperienze in prestito, sempre in Polonia, tra le fila di Zabkovia Zabki, Chrobry Glogow e Górnik Zabrze, dal 2018-19 è diventato uno dei perni della retroguardia del Legia, conquistando da protagonista due campionati.

Nell'estate 2022 si trasferisce in Francia al Clermont Foot 63 in Ligue 1. Titolare inamovibile, ha collezionato 35 presenze stagionali, contribuendo al piazzamento della squadra all'ottavo posto. Lo scorso 13 agosto è andato in gol in campionato contro il Monaco.



