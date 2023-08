Cade durante escursione in Ogliastra, ferita una turista romana

È caduta durante un'escursione con alcuni amici e si è fratturata il braccio, senza più riuscire a spostarsi dalla zona in cui si era avventurata. Una turista romana di 55 anni è stata soccorsa oggi pomeriggio nella gola di Gorroppu, a Urzulei, in Ogliastra.

L'intervento per il recupero è stato particolarmente difficoltoso a causa della zona impervia in cui si trovava la donna e ha visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, del soccorso alpino della guardia di finanza e i volontari del soccorso alpino e speleologico regionale.

La ferita è stata immobilizzata su una barella e trasportata a braccia dai soccorritori, che si sono alternati lungo il percorso per arrivare sino alla statale 125. La donna è stata poi affidata al 118 che l'ha trasportata in ambulanza al pronto soccorso all'ospedale San Francesco di Nuoro.



