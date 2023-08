A Teresa De Sio va il Premio Maria Carta 2023

È la cantautrice Teresa De Sio una delle vincitrici del Premio Maria Carta, arrivato alla XXI edizione. Alla Camera di commercio la presentazione dell'evento che avrà luogo questa domenica a Siligo e che, inserito nel programma Salude & Trigu dell'ente camerale, è promosso dalla Fondazione intitolata alla celebre cantante sarda, dal comune del paese e dalla società Enerland.

Oltre alla De Sio, riceveranno gli altri tre riconoscimenti il coro Eufonia di Gavoi, e per le sezioni riservate all'emigrazione e alle eccellenze imprenditoriali dell'isola il circolo sardo "su Nuraghe" attivo ad Alessandria e Giovanni Muscas, fondatore del gruppo Nonna Isa. Nel corso della serata dedicata all'evento si esibiranno diversi ospiti, e molte donne, come le cantanti algheresi come Vanessa Bissiri e Claudia Crabuzza, la sulcitana Carla Cocco, il trio Reinas e l'attrice e insegnante Clara Farina. Spazio poi al dramma dello spopolamento in Sardegna, sempre sabato, con un incontro sul tema, all'interno del progetto Freemmos, a cui presenzieranno la comunità Mondo X di S'Aspru a Siligo, gli amministratori locali, gli imprenditori e i giovani, in particolare del Meilogu.

Un'anteprima del premio ci sarà sabato nei locali del museo dedicato a Maria Carta con l'ingegnere del suono Foffo Bianchi, produttore della Rca italiana, e artefice di dischi famosi realizzati da artisti come, tra gli altri, Renato Zero, Patty Pravo e Claudio Baglioni.

Il Premio Maria Carta, nato nel 2003, ha ormai raggiunto una dimensione internazionale e ha l'obiettivo di promuovere il progresso scientifico, culturale, artistico ed economico della Sardegna.



