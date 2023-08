Siria Pozzi è Miss Sardegna, 'adoro i manga e non faccio diete'

Classe 2001, originaria di Sestu, 1 metro e 75 di altezza, lunghi capelli mori e occhi scuri a mandorla: Siria Pozzi, diplomata al Liceo linguistico e agente assicurativo a Cagliari, rappresenterà la Sardegna nelle prossime finali del concorso di Miss Italia 2023.

Dieci anni di basket alle spalle, una forte passione per il mondo asiatico e i fumetti manga che legge con avidità, e il sogno di girare il mondo, Siria ha iniziato a calcare le passerelle delle tappe regionali che anticipano il concorso nazionale di bellezza solo ad agosto, e in meno di un mese ha dapprima vinto la fascia di MissTele Sardegna a Cagliari lo scorso 2 agosto, poi la partecipazione alle tappe di Sant'Antioco, Bolotana e Osini, per arrivare all'ultima tappa appena conclusasi a Cagliari, dove si è guadagnata il titolo di Miss Sardegna. Un traguardo che la porterà direttamente tra le finaliste del concorso nazionale.

"Non mi ero mai avvicinata a questo mondo, per quanto mi piacesse non pensavo di esserne all'altezza - racconta Siria all'ANSA - La prima volta ad agosto eravamo 43 ragazze e mi sono iscritta a partecipare un po' per gioco, un po' per curiosità. È molto strano per me essere al centro dell'attenzione e adesso è molto emozionate sapere che rappresenterò la Sardegna".

Nessun passato da modella per lei, ma una vita semplice fatta di lavoro, tanti amici, che l'hanno supportata in questa avvenutura, e la sua famiglia, in particolare suo padre al quale è molto legata e con il quale spera di poter realizzare il suo di sogno. "Mi piacerebbe riuscire ad aiutarlo ad aprire un ospedale per animali in difficoltà. - confessa - Adesso abbiamo sette gatti, li salviamo tutti dalla strada, ma un rifiugio sarebbe tutta un'altra cosa".

Un legame forte, quello con il padre, che le ha insegnato anche a cucinare, ma lei non segue nessuna dieta: "Sarebbe impossibile a casa mia visto che si mangia troppo bene - dice sorridendo - Anche io però cucino, il dolce che mi riesce meglio è il tiramisù e sono imbattibile nel preparare il ragù". Seguita dall'agenzia Five Events, Siria si unirà al gruppo di titolate sarde per la partecipazione all'84esima edizione del concorso nazionale, composto da Ilaria Liscia, Benedetta Dessì, Michela Ambu, Ilenia Ara, Maria Gabrielli e Bianca Puddu.



