Maltempo: tempesta di fulmini nel centro Sardegna

L'ondata di maltempo annunciata con due bollettini di allerta della Protezione civile regionale per pioggia e temporali, vento di burrasca e mareggiate fino a martedì, è arrivata puntuale in Sardegna. Prime grandinate nel nord dell'Isola poi il maltempo si è spostato verso il centro, caratterizzato da una concentrazione di fulmini e lampi portati dal ciclone Poppea.

Osservando le mappe pubblicate dal sito blitzortung.org, la zona più colpita è nell'Oristanese, tra Bosa e Torre Grande. Un automobilista ha girato un video che adesso spopola su Facebook.





"E' iniziato tutto ieri verso le 18 - racconta all'ANSA Valentino Tedde, l'autore dei filmati - Una vera e propria tempesta di fulmini. Io mi trovavo in auto lungo la strada che da Bosa Marina porta a Turas. Tutta la zona è stata investita dalla pioggia e dal vento almeno per circa un'ora. Ma il fenomeno più intenso è arrivato con le scariche elettriche, tante e ripetute".

In quste ore il maltempo ha raggiunto anche il sud Sardegna con pioggia e forte vento di maestrale. Drastico abbassamento delle temperature, sino a 10 gradi in meno: le massime saranno comprese tra i 24 e i 28 gradi.



