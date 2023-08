L'elica imbrigliata da una cima gli amputa un piede in Sardegna

Ha subito l'amputazione di un piede mentre in acqua stava liberando da una cima l'elica del catamarano sul quale era a bordo con degli amici nelle acque di La Caletta, sulla costa centro orientale della Sardegna. Vittima dell'incidente un turista di 37 anni della Repubblica ceca.

Secondo una prima ricostruzione della Guardia costiera di Olbia, competente in questo tratto di mare, il catamarano stava ormeggiando quando la cima è caduta in acqua attorcigliandosi attorno all'elica. Il 37enne si è tuffato per liberarla, ma inavvertitamente a bordo qualcuno ha azionato l'elica che ha imbrigliato un piede dell'uomo, tranciandoglielo. Il ferito è stato trasportato nel porto di La Caletta dove i medici del 118 gli hanno prestato le prime cure. Poi il trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, nel centro specialistico per le amputazioni.

