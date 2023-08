Filomena nuova testimonial della adozioni al canile di Cagliari

Filomena è la nuova protagonista della campagna di adozioni del canile comunale di Cagliari.

Ha cinque anni e mezzo, è una meticcia di pastore maremmano ed è entrata nel canile 5 mesi fa e adesso, con l'iniziativa promossa dal Servizio gestione faunistica del Comune di Cagliari, per sensibilizzare i cittadini alle adozioni degli ospiti presenti nella struttura di via Po 59, cerca una nuova famiglia e una nuova casa.

Gli addetti della struttura comunale la descrivono come una cagna timida che apprezza la compagnia. Si fa accarezzare volentieri anche se ha bisogno di prendere prima confidenza con le persone.

"È una valida guardiana - spiegano dal Comune - segnala con forti abbai la presenza di persone o cani estranei ed è diffidente con le persone che non conosce. Filomena vorrebbe una famiglia tutta per sé, è molto affettuosa e si lega moltissimo alle persone che si occupano di lei, è compatibile con cani di sesso opposto e pari taglia".

Per Filomena si cerca una famiglia di persone adulte residenti preferibilmente in contesto rurale o in periferia in città, in una casa con giardino o con terreno ben recintato. E' sterilizzata, dotata di microchip e in regola con le vaccinazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA