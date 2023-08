Carloforte chiude l'estate con il Marballu's Festival

Cinque giornate tra musica, teatro, arti circensi, danza e riscoperta dei piatti della tradizione. Da mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre Carloforte ospita il Marballu's Festival, un'iniziativa dell'associazione culturale Bötti du Shcöggiu, con la direzione artistica dell'attrice, drammaturga e regista Susanna Mannelli.

Lo scenario sarà quello del parco del Canale generale.

"Dopo l'edizione zero partiamo con la seconda edizione del Festival Marballu's - spiega Mannelli - Si tratta di un'iniziativa che abbraccia tutte le arti dal vivo e di cui Carloforte sentiva la mancanza. Il suo carattere è quasi intimistico perché arriva alla fine dell'estate, quando rimangono solo i turisti più affezionati e la gente del posto si distende: il momento giusto per ricreare relazioni".

Tra gli ospiti sono attesi le compagnie O' Thiasos-Teatro Natura, con il suo teatro contemplativo, El Grito, nata a Bruxelles e guidata da un pioniere come Giacomo Costantini. Sono in arrivo anche la cantante Daniela Pes, vincitrice con il suo primo album di numerosi riconoscimenti, e i Veeble, band romana della scena indipendente. Ad aprire ogni giornata, ma anche ad accompagnare verso gli spettacoli serali, saranno le note della Marballu's street band, quartetto di virtuosi provenienti dalla Toscana nato apposta per questo festival. Ogni giorno, alle 12.30 e alle 19, in diversi punti del centro, la band accompagnerà il pubblico in un viaggio nei Balcani.

Dopo l'anteprima di mercoledì 30 agosto nella Residenza A Cova (in località Lucaise) con la Compañía de Circo "eia" che presenta lo spettacolo "La piedra de Madera", giovedì nel Parco del Canale Generale si entra nel vivo con la compagnia Gli ominidi che mette in scena "Circolo polare artico avventura su un'isola di ghiaccio", pièce tratta dalla saga popolare di J›rn Riel. Per l'intera durata della manifestazione sarà possibile gustare i piatti della tradizione sarda grazie a Transumanza, viaggio di gusto nel cuore della Sardegna. Il Marballu's Festival è inserito all'interno del cartellone "L'estate dei Botti", partito il 21 giugno.



