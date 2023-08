Calcio: Ranieri, 'A testa alta, ora abbiamo capito cos'è la A'

Ranieri ancora battuto dall'Inter all'esordio in casa dopo il ritorno in A: 32 anni fa finì 0-3, oggi 0-2. Ma il tecnico analizza il presente e guarda soprattutto al futuro: "Era importante uscire dal campo a testa alta- ha detto- e penso che ci siamo riusciti con qualche fiammata nel secondo tempo. Sono convinto che faremo bene. Ma abbiamo capito che cosa è la serie A. Squadre come l'Inter mettono il coltello nella piaga. La squadra non stava andando male. Poi alla prima vera occasione l'Inter è riuscita a segnare. Nel secondo tempo siamo stati compatti. Siamo riusciti E abbiamo cercato di fare qualcosa per impensierirli. Pavoletti? Nei prossimi giorni vedremo cosa diranno gli esami". Il cammino del Cagliari: "Le prime otto saranno tremende - ha concluso - le altre concorrenti stanno andando bene".



