Tortu da urlo, parla sardo l'argento a mondiali atletica

Italia e Sardegna d'argento ai mondiali di atletica leggera: Lorenzo Patta e Filippo Tortu protagonisti nelle due ultime frazioni della finale della 4 per 100 a Budapest.

Alla fine è arrivato un ottimo secondo posto con una prestazione super (37″62), miglior tempo per gli azzurri in questa stagione. Buone le prove personali dell'oristanese e del brianzolo di origini tempiesi. Patta e uscito molto bene dalla curva consegnando il testimone al compagno di squadra.

Tortu è partito bene, ma alla sua destra c'era il fenomeno Usa Lyles, già oro nei cento e nei duecento metri. Non c'è stata gara, ma Tortu è stato bravo a volare in difesa del preziosissimo secondo posto.

A pochi passi dalla medaglia anche la quartese Dalia Kaddari nella finale 4 per 100 femminile con l'Italia quarta che, nell'ultima frazione per qualche istante ha anche accarezzato l'idea del bronzo. Troppo forti le staffette di Stati Uniti, Giamaica e Gran Bretagna, ma bene la quartese impegnata nella seconda frazione.

Weekend positivo anche nella pallavolo con l'oristanese Alessia Orro, in campo nella vittoria (3-0) dell'Italvolley contro la Spagna agli Europei. Un successo che vale l'accesso ai quarti di finale, martedì contro la Francia.

Nord Sardegna sul parquet anche questa mattina ai mondiali di basket nella sconfitta (87 a 82) dell'Italia contro la Repubblica Dominicana. Schierati da Gianmarco Pozzecco (ex tecnico della Dinamo Sassari) Gigi Da Tome, nato a Montebelluna ma cresciuto a Olbia, all'ultimo appuntamento prima del ritiro dopo lo scudetto vinto con l'Olimpia Milano.

Con lui anche il sassarese Marco Spissu, ora alla Reyer Venezia, trascinatore nel tentativo dispetto di rimonta nel finale. Per Gianmarco Pozzecco, che ha vissuto delle belle stagioni a Sassari, partita finita nel secondo quarto: fuori per "tecnico", sostituito dal vice, l'ex Dinamo Edoardo Casalone.





