Altri sette roghi in Sardegna, in 3 casi in azione i mezzi aerei

Anche quella di oggi è stata una giornata impegnativa sul fronte incendi in Sardegna. Sette i roghi divampati in tutta l'Isola, in tre casi per domarli è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei delle flotte regionale e nazionale.

L'incendio più importante, quello che ha portato alla momentanea chiusura della statale 131 perché le fiamme erano vicino alla strada, si è sviluppato a Macomer in località Su mattedu.

In azione tre Canadair e cinque elicotteri della flotta regionale tra i quali il Super Puma che hanno lanciato bombe d'acqua sulla zona. Il fuoco, domato nel tardo pomeriggio, ha divorato 40-50 ettari di bosco e pascoli arborati. Ha percorso 300 metri quadri di pascoli l'incendio che si è sviluppato nella mattinata a Birori, in località località Terra ruggia. per spegnerlo sono dovuti intervenire anche due mezzi della flotta regionale.

Un solo elicottero ha invece lanciato bombe d'acqua sul rogo che si è sviluppato a Lodè in località Bitteddi. L'incendio ha percorso una superficie di circa un ettaro di pascolo arborato.





