Un deposito di alimentari sequestrato a Carloforte dai Nas

Un deposito di generi alimentari e bevande è stato sequestrato dai carabinieri del Nas a Carloforte per condizioni igieniche e strutturali considerate inadeguate dai militari. Si tratta di una pertinenza di un supermercato del luogo e misura 150 metri quadri.

Non era mai stato registrato all'autorità sanitaria che non ne conosceva l'esistenza, né notificato all'autorità amministrativa. Le condizioni igieniche erano precarie con pavimenti e parte delle pareti e dei soffitti non sanificabili a causa dei materiali di rivestimento utilizzati. Si tratta - spiegano i carabinieri - di un deposito promiscuo di materiali non pertinenti all'attività alimentare, come materiale ferroso logoro, attrezzature varie e utensili da lavoro. "Una situazione tale - questa la conclusione dei militari - da non consentire un'idonea sanificazione di quegli spazi, così come previsto per i luoghi che contengono matrici alimentari. E quindi pericoloso per la salute pubblica".

Il valore del sequestro ammonta a circa 200 mila euro, l'autorità sanitaria e quella amministrativa sono state informate dai carabinieri. Una sanzione amministrativa pecuniaria sarà contestata all'amministratore unico della società che gestisce quel punto vendita.



