Cadavere trovato a Sassari, non si esclude l'omicidio

E' ancora avvolto dal mistero il ritrovamento dei resti umani stamattina a Piandanna, a Sassari, in un boschetto vicino al polo scientifico dell'Università e di fronte all'Orto botanico. Il cadavere dell'uomo è stato scoperto in un cespuglio tra alcuni alberi di ulivi, in una zona ricoperta da diversi rifiuti e dove sono evidenti i segni lasciati da chi vi è solito dormire.

Secondo quanto appreso, i resti apparivano molto scuri, forse per la lunga esposizione al sole. Al momento sono aperte tutte le ipotesi sulle cause della scomparsa e non si esclude neppure la pista dell'omicidio. Sulla vicenda sta indagando la polizia di Stato.

Intanto il medico legale è al lavoro sulla salma per dare risposte a una morte ancora senza un perché.



