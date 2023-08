Accusato di tre roghi dolosi nel Sulcis, arrestato pensionato

E' accusato di avere appiccato tre incendi, in località Is Fiascus, in comune di Masainas, nel Sulcis Iglesiente, tra il luglio e l'agosto scorsi. Un pensionato è stato arrestato dagli agenti del Corpo Forestale e della Stazione di Sant'Antioco su disposizione del Gip a seguito della richiesta del pm che ha richiesto la misura cautelare per il pericolo di reiterazione del reato, Secondo gli investigatori, che hanno subito puntato l'attenzione sul pensionato del quale era stata documentata la presenza in quelle aree dove era stata già accertata l'origine dolosa delle fiamme, il possibile movente è da ricercarsi in una vendetta nei confronti del proprietario dei terreni interessati dagli incendi.

Il primo dei tre roghi è avvenuto il 23 luglio, giornata per la quale era stato emesso il bollettino di previsione pericolo d'incendio "pericolosità alta" a causa delle altissime temperature. L'incendio, sviluppatosi in un campo incolto, si era espanso verso un bosco contiguo e solo l'immediata segnalazione di un cittadino al numero verde 1515 del Corpo forestale, e il pronto intervento delle squadre antincendi coordinate, ha consentito di limitare i danni a una superficie di circa 5.000 m2.

Il secondo rogo è stato appiccato il 25 luglio con vento di maestrale. Anch'esso ha interessato un terreno incolto ma le fiamme, che si sono propagate velocemente, hanno minacciato un'abitazione e delle serre. L'ultimo incendio, datato 14 agosto, è stato appiccato direttamente all'interno di un bosco costituito da macchia mediterranea a olivastro. In questo caso i danni sono stati minori per l'immediata segnalazione al 1515 e l'intervento contestuale di alcuni residenti intervenuti immediatamente sulle prime fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA