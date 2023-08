Scritte indipendentiste a Sant'Antioco, denunciato un 21enne

Scritte nere e verdi con la bomboletta spray sul muro esterno di una casa abbandonata a Sant'Antioco con messaggi come "indipendentzia" e "io amo la natzione sarda e tu?".

Sono state realizzate da un 21enne di Cagliari. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Secondo quanto accertato dai militari dell'Arma si è trattato di una bravata: il ragazzo non risulta collegato a gruppo o movimenti indipendentisti o antimilitaristi. Le scritte sono state già rimosse dal Comune.

Il giovane era stato sorpreso in via Nazionale durante la notte in seguito a una segnalazione al 112 arrivata alla centrale operativa dei carabinieri di Carbonia



