Minaccia di lanciarsi dal tetto del Tribunale,salvato a Oristano

E' salito sul tetto del palazzo di giustizia di Oristano, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Un 53enne è stato salvato dai militari della Guardia di finanza.

L'episodio è avvenuto qualche giorno fa.

L'uomo, in preda a una crisi depressiva legata a quanto pare a problemi economici, è riuscito a raggiungere dall'esterno il tetto del Tribunale e si è messo a camminare, barcollando, sul parapetto. La scena è stata notata dalle guardie giurate attraverso le riprese del sistema di videosorveglianza e hanno subito segnalato quanto stava accadendo ai militari delle Fiamme gialle.

In due, appartenenti al nucleo di polizia economico di Oristano, sono saliti sul tetto senza farsi vedere dal 53enne, lo hanno avvicinato e dopo un colloquio pacato con lui sono riusciti a farlo desistere dall'intento suicida. L'uomo è stato quindio affidato alle cure dei medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.



