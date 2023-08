La mostra itinerante "Cin Cin Cannonau" sbarca a Villasimius

Prosegue il 28 agosto il viaggio attraverso la storia del cannonau, uno tra i vitigni icona della Sardegna. Fa tappa a Villasimius, perla della costa sud est della Sardegna, la terza edizione della mostra itinerante "Cin Cin Cannonau" allestita a Casa Todde, sede del "Museo del mare".

Grafici, foto, didascalie, testi, mappe raccontano la storia di questo rosso, gioiello dell'enologia. Dalle 18 si può visitare a ingresso libero l'esposizione. La tappa a Villasimius è organizzata dall' associazione Botteghe in Piazza, presieduta da Massimo Mascia.

La manifestazione si snoda lungo cinque serate, con un programma di degustazioni guidate, salotti del gusto, laboratori di cucina sarda. Occasione per assaggiare i prodotti tipici dell'Isola. Il 28 alle 19 si parte con "Vini e sapori del Gennargentu", a cura di Fabrizio Livretti, sommelier e relatore ai corsi di formazione della Fis, Fondazione Italiana Sommelier.

La Fregula di Neoneli, borgo del Barigadu è la regina della serata del 29. Assieme a Cristina Mamusa de Le Strade del Gusto, esperta di paste artigianali sarde e Massimo Mascia si potranno seguire le fasi di preparazione di queste paste e i suoi possibili abbinamenti con il cannonau. Il 30 il focus è sul Cannonau del Capo Ferrato, per scoprire assieme a Fabrizio Livretti, le caratteristiche del vitigno prodotto in questo territorio.

I salotti del gusto si concentrano il 31 su "Sapori preziosi: Axridda e Cannonau", un connubio tra questo formaggio tipico di Escalaplano che matura nell'argilla, raccontato da Emanuela Vacca, esperta di sapori sardi di Slow Food. L'1 settembre si chiude con la degustazione guidata "I Cannonau delle Donne del vino", a cura di Cristina Mamusa. Sarà presentata una selezione di Cannonau prodotti in aziende aderenti all'associazione Donne del Vino coltivati e prodotti a diverse altitudini.

"Cin Cin Cannonau" coinvolge cinquanta soggetti con in primo piano in questa edizione, Fis Sardegna, Agris, Slow Food, associazione Donne del Vino e Campagna Amica Cagliari. "Uno dei nostri obiettivi è quello di dare al turismo una connotazione culturale ed esclusiva e questo evento, che ci racconta la storia millenaria del Cannonau, si trova in perfetta sintonia con la nostra idea di offerta turistica", ha commentato il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA