Incendi in Gallura, al lavoro 2 Canadair e squadre a terra

I due Canadair di stanza a Olbia sono al lavoro dal primo pomeriggio, insieme con altrettanti elicotteri del Corpo forestale regionale provenienti dalle baci operative di Limbara e Alà dei Sardi, per spegnere un incendio divampato nelle campagne di Padru, nelle frazioni fra "Ludurru" e "Sa Serra". Le fiamme hanno distrutto macchia mediterranea.

Sul posto anche due squadre boschive dei Vigili del Fuoco di Olbia che si sono spostate poi nelle campagne di Spiritu Santu, nella frazione olbiese di Murta Maria.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono ancora in corso.

Le fiamme non avrebbero minacciato le abitazioni.



