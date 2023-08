Fiamme nel cortile di una casa a Serramanna, proprietario illeso

Momenti di paura questa mattina per un incendio che si è sviluppato nel cortile di una abitazione a Serramanna, illeso il proprietario della casa. Il rogo, le cui cause non sono state ancora accertate, si è sviluppato intorno alle 10 e si è velocemente propagato avvolgendo gli oggetti che si trovavano all'esterno.

E' stato lo stesso proprietario a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri con un'autobotte che nel giro di poco tempo hanno domato le fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA