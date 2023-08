Tabaccaio picchiato e rapinato a Cagliari, due arresti

La squadra mobile di Cagliari ha individuato i presunti autori della rapina violenta messa a segno in una tabaccheria di via Riva Villasanta a Cagliari, martedì scorso.

In manette sono finiti un 28enne russo e un 23enne romeno, entrambi residenti da tempo in Sardegna. I due sono stati sottoposti a fermo per rapina aggravata in concorso. Ad inchiodarli sono state le riprese delle telecamere che hanno immortalato l'auto usata per la fuga e alcune testimonianze raccolte dagli investigatori della squadra mobile.

I due, martedì mattina alle 9, sono entrati nella tabaccheria "Al tabacchi di su" di via Riva Villasanta. Indossavano dei cappellini che coprivano solo parzialmente il volto. Hanno chiesto al titolare, Daniel Deplano, 41 anni, di vedere alcuni giocattoli in vendita poi lo hanno minacciato puntandogli contro un taglierino che avevano trovato sul bancone.

Uno dei banditi ha aggredito il 41enne, colpendolo al volto con alcuni pugni. L'uomo è rimasto ferito e ha riportato la frattura del setto nasale e un trauma cranico. I due hanno poi staccato la cassa, che conteneva 200 euro, e sono usciti dalla tabaccheria, fuggendo a bordo di un'auto.

La squadra mobile, coordinata dal dirigente Fabrizio Mustaro, ha subito avviato le indagini. Visionando i filmati delle telecamere della zona e sentendo alcuni testimoni, gli investigatori sono riusciti a individuare l'auto usata per la fuga.

La macchina è stata individuata a Sant'Elia già martedì notte dagli agenti della squadra volante. Gli investigatori hanno testo una trappola ai banditi. Hanno seguito l'auto per tutta la giornata di ieri prima a Cagliari e poi a Villasimius, fino a quando non hanno individuato i due presunti autori della rapina e li hanno bloccati. La Mobile ha recuperato durante le perquisizioni i berretti che i due indossavano durante la rapina, alcuni arnesi da scasso e dei passamontagna.



