Riacceso il rogo di Sorgono, in azione Canadair ed elicotteri

E' ripartito e ha tenuto impegnate per molte ore le squadre a terra, tre Canadair e quattro elicotteri della flotta regionale, il rogo che ha devastato le campagne di Sorgono, nel nuorese, lunedì.

Le fiamme, alimentate dal caldo, hanno ripreso vigore in località Monte Oe. Grazie al lavoro delle squadre di Protezione civile, Corpo forestale e volontari e ai mezzi aerei nazionali e regionali che hanno lanciato bombe d'acqua sulla zona, nel tardo pomeriggio i vari focolai sono stati spenti.

Ben 14 i roghi divampati oggi, in altri due incendi sono intervenuti i mezzi aerei. Il primo si è sviluppato ad Ales in località Riu Pubada. Le fiamme, arginate con l'azione di due elicotteri hanno divorato due ettari e mezzo di oliveti. Un solo mezzo aereo regionale è invece intervenuto a Padru, in località Franceschina. Le fiamme hanno percorso meno mezzo ettaro di macchia mediterranea.



