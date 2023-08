Regionali:entro fine agosto nuovo vertice del centrosinistra

Potrebbe essere convocata per la prossima settimana, il 28 o 29 agosto, la seconda riunione del ribattezzato tavolo di Molentargius in cui i partiti del centrosinistra, con il M5s e in totale una ventina tra movimenti e associazioni, devono trovare la quadra per un programma e un nome condiviso da candidare alle Regionali del 2024. "Entro agosto, al più tardi la prima settimana di settembre ci rivedremo", ribadiscono dal Pd, rispondendo ai malumori per la lunga pausa delle trattative, il primo vertice risale al 7 luglio.

Due mesi particolari, spiegano dalla direzione dei dem, tra lavori nell'Aula del Consiglio regionale a intermittenza e le vacanze. E c'è chi ammette, a microfoni spenti, che ci si sarebbe potuti muovere più in fretta. Pausa estiva attendista, si guarda anche a quello che succede dall'altra parte del campo.

Nulla di stabilito nel centrosinistra nemmeno sul fronte primarie, non gradite ufficialmente, ma evocate anche come ultima spiaggia.

Intanto si attende la convocazione della seduta dell'Aula che dovrà riprendere dall'Urbanistica l'esame del collegato. Dopo l'approvazione in commissione dell'emendamento sugli aumenti volumetrici per gli hotel anche nella fascia dei 300 metri dal mare, si preannuncia un dibattito serrato.

Ed è proprio sull'urbanistica che si concentreranno le prime tre richieste programmatiche che saranno portate al prossimo tavolo dalla nuova forza in campo. È Sard (Sardi in Europa), che in una nota mette nero su bianco i punti sui quali chiede la condivisione degli alleati: "Una legge urbanistica che non prescinda dalla copianificazione tra gli enti locali e la Regione, una legge che istituisca e renda immediatamente operativo il registro dei tumori e infine l'avvio del percorso per la macroregione europea del Mediterraneo con la Sicilia, la Corsica, la Catalogna e le isole minori".

"Al di là dei nomi dei possibili candidati alla presidenza, che sono importanti ma non necessari in questo momento - scrivono il presidente Emanuele Armeni e il portavoce Enzo Cugusi -, il nostro sforzo è indirizzato alla costruzione dei contenuti politici per l'autogoverno della Sardegna. Auspichiamo che tutte le sigle facciano altrettanto, in un confronto che non può mancare se vogliamo richiamare alle urne quanti credono che la politica non sia più una cosa seria".



