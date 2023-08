Perde il controllo e si ribalta con l'auto, un ferito a Sassari

Ha perso il controllo dell'auto ed è finito con l'auto contro i veicoli parcheggiati, ribaltandosi.

E' stato trasportato in ospedale l'automobilista coinvolto nell'incidente stradale avvenuto ieri notte a Sassari.

L'uomo, poco dopo le 23, era al volante di una utilitaria e stava percorrendo via Attilio Deffenu quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo dell'auto.

Dopo una sbandata l'utilitaria è finita sulle macchine in sosta ribaltandosi. Il conducente è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo. Le persone che transitavano nella zona hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia municipale.

Il ferito è stato estratto dall'abitacolo dell'utilitaria e affidato alle cure dei medici del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, al momento non si conoscono le sue condizioni. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.



