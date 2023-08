Monte Pino: dal vertice in Regione deciso l'iter più rapido

Scelta la soluzione tecnica con l'iter più veloce: ora i progettisti si metteranno subito al lavoro per dare gambe all'alternativa su cui si è concordato, poi si potrà andare in gara e affidare le opere. Messe da parte le polemiche sui ritardi per la strada che collega Monte Pino a Olbia, crollata durante la tragica alluvione del 2013, il confronto di questa mattina tra la Regione, il commissario della Provincia di Sassari, Pietro Fois, e il sub commissario di Olbia-Tempio, Pietro Carzedda, è stato proficuo. L'iter definito costa poco più di 9 milioni.

"Si va avanti sull'ipotesi progettuale più veloce - spiega l'assessore dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu -. La Provincia, chiamata a realizzare l'intervento dopo che Anas avrà ultimato i lavori nella parte di propria competenza, è già destinataria di un finanziamento di 6,5 milioni di euro. Integreremo le risorse mancanti", assicura l'esponente della giunta.

Che su questo trova la sponda dell'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino. "Da parte nostra, così come ribadito in altre occasioni, c'è l'assoluto impegno a reperire ulteriori fondi qualora fosse necessario incrementare quelli già disponibili - conferma - C'è la più completa attenzione per portare a compimento un'opera viaria importante per il territorio già colpito duramente dagli eventi alluvionali di dieci anni fa".

"Abbiamo concordato la costituzione di uno specifico tavolo di sorveglianza sul rispetto del cronoprogramma - precisa poi Saiu -. Ho chiesto infatti alla Provincia di produrre un piano dettagliato con i prossimi passaggi e i termini entro i quali verranno realizzati, così da poter effettuare un monitoraggio puntuale".



